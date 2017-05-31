Водителя иномарки насмерть засыпало песком после массового ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 мая. Перевозившая песок фура и четыре легковые машины столкнулись сегодня на Западном скоростном диаметре в Петербурге. В результате ДТП погиб водитель одной из легковушек. Мужчину насмерть засыпало песком, высыпавшимся из полуприцепа большегруза.

По данным регионального УГИБДД, дорожная авария произошла около 12.40 на шестом километре ЗСД. В управлении уточнили, что погибший управлял иномаркой Skoda. Мужчина 1974 года рождения скончался на месте происшествия, сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В настоящее время въезд на ЗСД на этом участке дороги закрыт.

