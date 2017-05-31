ДНР назвала обстрел Авдеевки очередной провокацией Киева

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Донецк, 31 мая. Подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Авдеевки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина заявил, что 30 мая в 19:40 произошел обстрел жилых кварталов Авдеевки, в результате которого были ранены три местных жителя.

«Вчера, как мы и предполагали, украинская сторона приступила к реализации своих кровавых провокаций против жителей Авдеевки, обстреляв частный сектор города из минометов», — заявил Басурин.

По данным разведки ДНР, провокацию в Авдеевке осуществили боевики экстремистской организации «Правый сектор»* (деятельность организации запрещена в РФ), которые ранее провели аналогичную «акцию» в Красногоровке.

* Организация запрещена на территории РФ.