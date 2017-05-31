Ушаков объяснил, почему Россия пока не отреагировала на арест собственности РФ в США

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Москва, 31 мая. Помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал арест российской собственности в Соединенных Штатах. По его словам, никто не отменял принцип взаимности в дипломатии. Если Вашингтон ничего не сделает, то Москва не оставит это без реакции, при том, что РФ учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа.

«Без соответствующей реакции эти шаги не останутся, если эти шаги каким-то образом не будут подкорректированы самой же американской стороной, — сказал Ушаков в интервью журналистам. — Это был бы самый лучший вариант. Мы собственно дали им такой шанс».

Напомним, 23 мая российское правительство предупредило США о возможных ответных мерах в связи с изъятием американскими властями российской дипломатической собственности.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, администрация Трампа осознает неправомерность действий его предшественника Барака Обамы в отношении дипломатической собственности России в США.