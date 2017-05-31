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Новости Сирии
Сирия: сотни офицеров САА прошли обучение у военных инструкторов РФ

Сирия: сотни офицеров САА прошли обучение у военных инструкторов РФ

16:10  31 Мая 2017
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Сирия: сотни офицеров САА прошли обучение у военных инструкторов РФ

Дамаск, 31 мая. Обучающие курсы ведутся для повышения боеспособности Сирийской арабской армии.

Сирийские источники отмечают, что основной упор на курсах был сделан на разминирование самодельных мин и демонтаж взрывных устройств. Террористы чаще всего прибегают к тактике подрывов и минирования трасс. Также исламисты оставляют «закладки» во всех населенных пунктах, из которых вынуждены были уйти под давлением сирийских военных.

Сирия: сотни офицеров САА прошли обучение у военных инструкторов РФ

В командовании Сирийской арабской армии отмечают, что подразделения «5-го Легиона» считаются элитными и одними из наиболее боеспособных в ВС САР. Подготовкой бойцов «Легиона» занимались российские военные инструкторы.

Алексей Громов
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