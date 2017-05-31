Фильм «Нелюбовь» Звягинцева покажут во всех странах мира

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Москва, 31 мая. Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» будет показан во всех странах мира, сообщил продюсер картины Александр Роднянский.

По словам продюсера, зрители всех стран мира всегда проявляют интерес к картинам Звягинцева. К фильмам-участникам Каннского кинофестиваля интерес проявляется двойне, добавил Роднянский.

Кроме того, «Нелюбовь» получила приз жюри Каннского кинофестиваля и снискала любовь журналистов. Новая картина Звягинцева получила прокатный рейтинг 18+. Российская премьера фильма ожидается 1 июня.

Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Алексей Фатеев, Марина Васильева. В центре сюжета — современная московская семья, переживающая тяжелый развод. На фоне личной драмы у супругов пропадает сын.