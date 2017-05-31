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Фильм «Нелюбовь» Звягинцева покажут во всех странах мира

Фильм «Нелюбовь» Звягинцева покажут во всех странах мира

16:29  31 Мая 2017
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Фильм «Нелюбовь» Звягинцева покажут во всех странах мира

Москва, 31 мая. Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» будет показан во всех странах мира, сообщил продюсер картины Александр Роднянский.

По словам продюсера, зрители всех стран мира всегда проявляют интерес к картинам Звягинцева. К фильмам-участникам Каннского кинофестиваля интерес проявляется двойне, добавил Роднянский.

Кроме того, «Нелюбовь» получила приз жюри Каннского кинофестиваля и снискала любовь журналистов. Новая картина Звягинцева получила прокатный рейтинг 18+. Российская премьера фильма ожидается 1 июня.

Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Алексей Фатеев, Марина Васильева. В центре сюжета — современная московская семья, переживающая тяжелый развод. На фоне личной драмы у супругов пропадает сын.

#звягинцев #нелюбовь
Алексей Громов
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