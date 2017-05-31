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Политика
США рассматривают два варианта выхода из Парижского соглашения по климату

США рассматривают два варианта выхода из Парижского соглашения по климату

17:00  31 Мая 2017
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США рассматривают два варианта выхода из Парижского соглашения по климату

Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе  из Парижского соглашения по климату, сообщает портал ​Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Собеседники издания утверждают, что в настоящее время сотрудники администрации Трампа прорабатывают все нюансы процедуры выхода из соглашения и выбирают между двумя стратегиями. Первая предусматривает непосредственный выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения в течение трех лет, второй — прекращение участия в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что является более радикальной мерой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Трамп известил доверенных лиц о выходе США из Парижского соглашения по климату, однако официально о решении главы Белого дома объявят на этой неделе.

 

Алексей Громов
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