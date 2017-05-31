США рассматривают два варианта выхода из Парижского соглашения по климату

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Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Парижского соглашения по климату, сообщает портал ​Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Собеседники издания утверждают, что в настоящее время сотрудники администрации Трампа прорабатывают все нюансы процедуры выхода из соглашения и выбирают между двумя стратегиями. Первая предусматривает непосредственный выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения в течение трех лет, второй — прекращение участия в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что является более радикальной мерой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Трамп известил доверенных лиц о выходе США из Парижского соглашения по климату, однако официально о решении главы Белого дома объявят на этой неделе.