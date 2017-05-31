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Россия
Названы регионы России с самыми высокими продажами новых автомобилей

Названы регионы России с самыми высокими продажами новых автомобилей

18:01  31 Мая 2017  /обновлено: 18:36  31 Мая 2017
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Названы регионы России с самыми высокими продажами новых автомобилей

Москва, 31 мая. Автоэксперты составили рейтинг регионов в России по продажам новых машин. При составлении топа были учтены данные за первые четыре месяца этого года.

Всего в России с января по апрель были проданы 402,9 тысячи автомобилей. Это на 5,8% больше, чем в 2016 году. Лидерами топа стали Москва и Подмосковье. Они занимают долю в 24% от общего числа продаж. Третье место досталось Петербургу. Там были проданы 29 тысяч автомобилей.

Четвертую строчку топа занял Татарстан (19,6 тысячи проданных автомобилей, а пятое — Краснодарский край с реализованными 14,8 тысячи машин.

Названы регионы России с самыми высокими продажами новых автомобилей

Ранее сообщалось, что российская компания «АвтоВАЗ» готовит к презентации абсолютно новый концепт на Московском международном автосалоне (ММАС). 

Катерина Тимошенская
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