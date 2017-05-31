Власти Подмосковья объявили о подорожании билетов на электрички

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. С 1 июля вырастут тарифы на проезд в пригородных поездах Московской области, сообщила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко в ходе заседания Межотраслевого совета потребителей при губернаторе МО.

В частности, сообщается, что проезд вырастет с 20 рублей 50 копеек до 22 рублей за одну зону. В следующем году изменений с тарифами не ожидается. Цены на проезд могут снова вырасти только в начале 2019 года.