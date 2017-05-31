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Россия
Спасатели предупредили Крым о шторме в первый день лета

Спасатели предупредили Крым о шторме в первый день лета

16:15  31 Мая 2017
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Спасатели предупредили Крым о шторме в первый день лета

Симферополь, 31 мая. В первый день лета на территории Крымского полуострова ожидается шторм. Такими данными поделились представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, 1 июня Крыму стоит приготовиться к ливням, грозе, граду и шквалу (17–22 метров в секунду).

«Крымские спасатели во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами находятся в полной готовности», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что в первые летние дни в Москве ожидаются холодная погода и дожди.

#погода #крым
Алексей Громов
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