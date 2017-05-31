Киев ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2017 год

В Избранное

Скопировать

Киев, 31 мая. Министерство экономического развития Украины ухудшило прогнозы по ВВП и инфляции на 2017 год. Теперь прогнозируемые показатели приближены к расчетам МВФ: 2% роста ВВП, индекс потребительских цен — 11,5%. Ранее МЭР Украины прогнозировало рост ВВП на уровне 3% (теперь этот показатель понижен до 1,8%). Инфляция по итогам 2017 года составит 11,2%, ранее в министерстве полагали, что этот показатель составит 8,1%.

По словам главы МЭР Украины Степана Кубива, корректировки произошли под воздействием ряда «весомых факторов». К таковым он отнес введение экономических санкций Украиной, повышение уровня минимальной зарплаты, изменение прогноза динамики цен на ключевые товары украинского производства.

Кроме того, по данным Кубива, объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также объемы роста номинального ВВП в минувшем году оказались большими, чем прогнозируемые на прошлый год.