Число сторонников импичмента Трампа возросло до рекордного уровня

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Вашингтон, 31 мая. Импичмент президента США Дональда Трампа поддерживают 43% американцев, об этом говорят результаты опроса издания Politico и компании Morning Consult.

За минувшую неделю число американцев, которые поддерживают импичмент Дональда Трампа, увеличилось с 38 до 43%. По данным западного издания Politico и социологов из Morning Consult, против импичмента высказалось 45% опрошенных, а неделей ранее – 46%. По словам сторонников отстранения Трампа от власти, импичмент должен пройти вне зависимости от того, нарушал ли американский лидер закон или нет. Известно, что в соцопросе принимали участие около 2000 респондентов.