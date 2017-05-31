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Число сторонников импичмента Трампа возросло до рекордного уровня

Число сторонников импичмента Трампа возросло до рекордного уровня

15:58  31 Мая 2017
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Число сторонников импичмента Трампа возросло до рекордного уровня

Вашингтон, 31 мая. Импичмент президента США Дональда Трампа поддерживают 43% американцев, об этом говорят результаты опроса издания Politico и компании Morning Consult.

За минувшую неделю число американцев, которые поддерживают импичмент Дональда Трампа, увеличилось с 38 до 43%. По данным западного издания Politico и социологов из Morning Consult, против импичмента высказалось 45% опрошенных, а неделей ранее – 46%. По словам сторонников отстранения Трампа от власти, импичмент должен пройти вне зависимости от того, нарушал ли американский лидер закон или нет. Известно, что в соцопросе принимали участие около 2000 респондентов.

Ирина Селезнева
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