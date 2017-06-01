Ангелы Донбасса: рассказ отца ребенка, убитого украинскими силовиками

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Лето 2014 года вошло в историю гражданской войны в Донбассе как самый кровавый и безжалостный ее период. До сих пор доподлинно не установлено точное число погибших и пропавших без вести. Отдельной болью в череде жертв бессмысленного конфликта стоит гибель невинных детей. Только в Донецкой народной республике от рук украинских военных погибло 75 детей.

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с отцом погибшего 5 сентября 2014 года 16-летнего школьника Ореста Балка. Орест погиб от пули, выпущенной снайпером «Правого сектора»* (организация запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Думали, что «Минск» заработал

В Минске был подписан первый протокол, предусматривавший полное прекращение огня, и глава семейства надеялся на исполнение решения о перемирии всеми сторонами конфликта.

Подросток вместе с матерью и сестрой ехал на легковом автомобиле по дороге в селе Гранитное, которое находится в прифронтовой зоне на юге Донецкой области, в зоне, подконтрольной украинским военным. Был день, около 12.30. С позиций, где находились люди в черной форме, прозвучал снайперский выстрел, пуля попала в голову ребенку, после чего через 15 минут он скончался в машине скорой помощи.

По словам отца Ореста, в их село прибыли как солдаты ВСУ — срочники, так и добровольцы в черной военной форме, характерной для боевиков «Правого сектора».

«Мы приехали вас защищать». Убийцы и мародеры

Отец погибшего Ореста — Василий Балок вспоминает, как неоднократно слышал от украинских солдат эту фразу. При этом силовики, приезжавшие «защищать» Гранитное, уезжали из села с большими сумками или вовсе отправляли целыми посылками имущество убитых и ограбленных мирных жителей.

«Они нас не услышат. Они понимают только силу»

После похорон сына вся семья переехала в ДНР, оставив в селе Гранитное семейный дом. Стоит отдельно отметить, что врачи в находящемся под контролем Киева Мариуполе, куда Василий Балок отправился оформлять документы о смерти сына, отказались констатировать гибель подростка в результате огнестрельного ранения и предложили мужчине сделать запись о смерти в результате драки.

Ангелы Донбасса взлетают в небеса

В Донецкой народной республике во Всемирный день защиты детей 1 июня 2017 года стартует акция «Ангелы». Ровно в 21 час в небо будут выпущены сотни светящихся фонариков в память о детях, погибших в ходе конфликта в Донбассе. Донецк призывает всех небезразличных людей в любых городах мира присоединиться к этой акции в память о погибших и в назидание живым.

* Организация запрещена на территории РФ.