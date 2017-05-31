Посольство РФ отреагировало на слухи о запрете на въезд премьеру Черногории

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Подгорица, 31 мая. Власти Черногории назвали недостоверными списки граждан, публикуемые местными СМИ, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель посольства РФ в Черногории Елизавета Борисова.

«Конкретные фамилии не озвучивались, поэтому любые попытки «формирования» подобных списков в местных СМИ не имеют под собой основы и являются недостоверными», — пояснила она.

Борисова напомнила, что Россия запретила въезд ряду граждан Черногории в ответ на решение Подгорицы присоединиться к антироссийским санкциями. Ранее черногорские СМИ сообщили, что, премьер-министру республики и ряду других политиков, которые поддержали вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию.