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Общество
ФАС признала незаконным контракт на достройку «Санкт-Петербург Арены»

ФАС признала незаконным контракт на достройку «Санкт-Петербург Арены»

18:09  31 Мая 2017
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УФАС нашло нарушение закона о защите конкуренции по «Санкт-Петербург Арене»

Санкт-Петербург, 31 мая. Инспекция петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признала ограничение конкуренции со стороны петербургских властей при заключении соглашения с фирмой «Метрострой» на общую сумму 952 млн рублей на благоустройство территории возле стадиона «Санкт-Петербург Арена», расположенного на Крестовском острове.

Как отметил член инспекции, необходимо признать нарушение закона о защите конкуренции.

«Выдать предписание комитету по строительству», — добавил он. 

Напомним, как ранее сообщал ФАН, «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове получила сертификат экологической безопасности. 

#футбол #петербург #крестовский #арена #уфас
Дана Балан
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