ФАС признала незаконным контракт на достройку «Санкт-Петербург Арены»

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 31 мая. Инспекция петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признала ограничение конкуренции со стороны петербургских властей при заключении соглашения с фирмой «Метрострой» на общую сумму 952 млн рублей на благоустройство территории возле стадиона «Санкт-Петербург Арена», расположенного на Крестовском острове.

Как отметил член инспекции, необходимо признать нарушение закона о защите конкуренции.

«Выдать предписание комитету по строительству», — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал ФАН, «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове получила сертификат экологической безопасности.