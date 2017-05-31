Путин первым из российских лидеров посетил старообрядческий центр в Москве

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Москва, 31 мая. Уникальные экспонаты, рассказывающие о старообрядческой культуре, собраны на выставке «Сила духа и верность традиции», которая открылась в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве.

Сегодня ее посетил президент России Владимир Путин. Он стал первым российским лидером, который побывал в этом центре. Главе государства показали древние иконы, рассказали об основных вехах в истории общины, а затем Путин в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия посетил кафедральный Покровский собор.

Как сообщает РИА Новости, в этот момент в храме пел церковный хор и горели все свечи на больших подвесных люстрах.