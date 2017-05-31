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Ученые предупредили об опасности смартфонов для умственного развития детей

Ученые предупредили об опасности смартфонов для умственного развития детей

15:57  31 Мая 2017
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Ученые предупредили об опасности смартфонов для умственного развития детей

Берлин, 31 мая. Смартфоны оказывают негативное воздействие на умственное развитие детей, предупредили ученые из Германии.

Специалисты рекомендуют родителям ограничить доступ детей к гаджетам. По их мнению, современные устройства негативно влияют на умственное развитие детей.

Перед тем, как прийти к такому выводу, ученые провели эксперимент с участием 5573 родителей. Как оказалось, смартфоны стимулируют у детей тягу к сладкому и вредным напиткам, что приводит к нарушению обмена веществ.

Кроме того, мобильные телефоны наносят вред организму детей в раннем возрасте, если при общении с ребенком родители используют мобильные устройства.

Ученые предупредили об опасности смартфонов для умственного развития детей

Ранее ученые из США попытались установить возраст, в котором занятия сексом доставляют женщине наибольшее удовольствие. 

Катерина Тимошенская
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