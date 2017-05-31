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Новости Сирии
Курды зачистили от ИГ очередное поселение на востоке провинции Ракка

Курды зачистили от ИГ очередное поселение на востоке провинции Ракка

15:57  31 Мая 2017
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Курды зачистили от ИГ очередное поселение на востоке провинции Ракка

Ракка, 31 мая. Отряды курдского ополчения освободили от «Исламского государства»* населенный пункт Раккат ас-Самра на восток от Ракки.

Курдские бойцы из состава «Сирийских демократических сил» проводят успешные операции на востоке и юго-западе провинции Ракка. Около города Табка курды зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) три населенных пункта. Во время операции уничтожены 25 исламистов.

Курды зачистили от ИГ очередное поселение на востоке провинции Ракка

Источники среди курдов отмечают, что игиловцы продолжают огрызаться, нападая на населенные пункты, недавно освобожденные от «Халифата». Террористы совершают атаки в надежде, что курды еще не успели закрепиться в данных поселениях. Их повторное освобождение потребует рассеять подразделения «Сирийских демократических сил».

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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