Курды зачистили от ИГ очередное поселение на востоке провинции Ракка

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Ракка, 31 мая. Отряды курдского ополчения освободили от «Исламского государства»* населенный пункт Раккат ас-Самра на восток от Ракки.

Курдские бойцы из состава «Сирийских демократических сил» проводят успешные операции на востоке и юго-западе провинции Ракка. Около города Табка курды зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) три населенных пункта. Во время операции уничтожены 25 исламистов.

Источники среди курдов отмечают, что игиловцы продолжают огрызаться, нападая на населенные пункты, недавно освобожденные от «Халифата». Террористы совершают атаки в надежде, что курды еще не успели закрепиться в данных поселениях. Их повторное освобождение потребует рассеять подразделения «Сирийских демократических сил».

* Организация запрещена на территории РФ.