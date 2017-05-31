К 2018 году «Ярс» станет главным стратегическим ракетным комплексом России

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Кубинка, 31 мая. Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу 2017 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выездного заседания коллегии Минобороны, передает «Экономика сегодня».

По его словам, в настоящее время происходит активное перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования. Данный комплекс прошел государственные испытания в 2007 году, а в 2009 году был принят на вооружение ВС РФ и начал поступать в войска.

Шойгу также добавил, что к 2020 году средняя доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России достигнет 70%, а в РВСН — 100%.