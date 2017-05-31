Безработный воронежец выиграл в покер 10 млн рублей в Лас-Вегасе

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Воронеж, 31 мая. Безработный житель Воронежа выиграл 10 млн рублей в покер в Лас-Вегасе. 23-летний Максим играл за кэш-столом (игра, в которую можно включиться или покинуть в любой момент), начиная с позиций по блайндам со ставкой 25/55 долларов.

«Заходил за стол с суммой в 10 тысяч. Больше всего поднял, когда пошел в олл-ин с королями против Туз Король, в итоге пара устояла и забрал около 100 тысяч», — вспоминает игрок.

В итоге Максим выиграл в общей 200 тыс. долларов. Отметим, что вороженец профессионально занимается покером, поэтому официально нигде не работает. В игорную столицу Америки он приехал специально ради покера.