Москвичей предупредили о возможном падении деревьев в ночь на 1 июня

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Москва, 31 мая. Ночью 1 июня в Москве ожидается сильный ветер и гроза, о чем предупредили жителей столицы представители московского управления МЧС.

Как отметили спасатели, порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду. Днем вероятность порывов составит до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, непогода может привести к частичному повалу деревьев, а также к повреждениям линий электропередач. При этом не исключены и повреждения слабоукрепленных и широкоформатных рекламных конструкций. Все это может привести к повреждению машин и затруднению движения на дорогах, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, непогода в понедельник закончилась трагедией. По последним данным, от урагана, который пронесся по Москве и Подмосковью, погибли 15 человек.