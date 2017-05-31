Серийный маньяк-насильник с ножом преследует девушек в Москве

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Москва, 31 мая. Серийный маньяк-насильник охотится за москвичками в районе Медведково. На счету преступника уже четыре жертвы.

В соцсетях девушек призывают быть бдительнее. Полицейские Москвы и Подмосковья объединились для поиска преступника с ножом, который нападает на своих жертв, в основном, по вечерам.

Предположительно, первое преступление маньяк совершил 21 мая. Последней жертвой злоумышленника стала 19-летняя девушка. Она рассказала, что мужчина внезапно появился из лесополосы на темной дороге, когда она возвращалась с работы.

«Он угрожал ножом и говорил: «Если хочешь жить, будешь делать, что я скажу», – рассказал девушка.

По ее словам, нападавшим оказался азиат 35–40 лет, он говорил с едва заметным акцентом, одет был во все темное, сообщает «Дни.ру».