Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Серийный маньяк-насильник с ножом преследует девушек в Москве

Серийный маньяк-насильник с ножом преследует девушек в Москве

16:12  31 Мая 2017
78

Серийный маньяк-насильник с ножом преследует девушек в Москве

Москва, 31 мая. Серийный маньяк-насильник охотится за москвичками в районе Медведково. На счету преступника уже четыре жертвы.

В соцсетях девушек призывают быть бдительнее. Полицейские Москвы и Подмосковья объединились для поиска преступника с ножом, который нападает на своих жертв, в основном, по вечерам.

Предположительно, первое преступление маньяк совершил 21 мая. Последней жертвой злоумышленника стала 19-летняя девушка. Она рассказала, что мужчина внезапно появился из лесополосы на темной дороге, когда она возвращалась с работы.

«Он угрожал ножом и говорил: «Если хочешь жить, будешь делать, что я скажу», – рассказал девушка.

По ее словам, нападавшим оказался азиат 35–40 лет, он говорил с едва заметным акцентом, одет был во все темное, сообщает «Дни.ру».

Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть