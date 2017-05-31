Алеппо: ИГИЛ использует тактику отсечных засад при обороне Масканы

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Маскана, 31 мая. Боевики «Исламского государства»* организовали прочную оборону своей последней цитадели на востоке провинции Алеппо.

Военные источники сообщают, что игиловцы отказались от прямого противостояния правительственным войскам под Масканой. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) минируют пути продвижения сирийских военных и устраивают отсечные засады с ПТРК и снайперами.

После подрыва фугаса колонна расстреливается снайперами и противотанковыми управляемыми ракетами, это значительно осложняет продвижение бригады «Силы Тигра» которая возглавляет штурм Масканы. Подконтрольное боевикам информационное агентство сообщило о трех сожженных танках ВС САР за сутки, однако командование САА не подтверждает эти данные.

* Организация запрещена на территории РФ.