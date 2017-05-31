Высокоповажный Порошенко против княжны Анны Ярославны. Колонка Максима Равребы

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Начну с цитаты первого лица, представляющего то государство, которое образовалось после переворота 2014 года на месте распавшейся Украины. Подчеркиваю красным карандашом: это сказал президент Украины, официальное лицо, слова которого подкреплены законами и вооруженными силами целого европейского государства, которое больше Франции.

«Исторически мы были ее (Европы — прим. ФАН) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери — киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — заявил Петр Порошенко.

Это произошло во время совместной пресс-конференции президентов России и Франции. Это событие и эту цитату сегодня все обсуждают, поэтому приведу и ее, не вырывая ничего из контекста.

«История российско-французских отношений имеет глубокие корни. Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха Первого и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий: Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании», — сказал Владимир Путин.

В этой фразе нет ни слова исторической лжи. Собственно говоря — это протокольная фраза дипломатического этикета. Так принято во время межгосударственных встреч на высшем уровне: упоминать те исторические события, которые являются общими в историях стран, лидеры которых встретились.

С точки зрения исторической правды здесь тоже все так, как договорились считать ученые-историки всех стран. Ученые, а не профаны. Считается, что Анна была дочерью киевского князя Ярослава, что ее выдали замуж за короля Франции Генриха I, что она была матерью короля Филиппа I и Гуго Великого. Таким образом, Анна — предок Бурбонов и Валуа.

Считается, что Анна была русской. Но не в современном понимании, а в понимании Руси как Рутении. Так называли нашу страну почти тысячу лет назад. Никто и никогда не подвергал это научному сомнению. Никто и никогда не обосновал научно нечто противоположное. Никто и никогда не считал и не считает древнюю Русь Украиной. До Петра Порошенко и его кастрюлеголовой шайки.

Я никогда бы не подумал, что они это все всерьез. Все эти интернет-вбросы сетевых троллей. Там много перлов.

Есть «научные». «Когда Украина крестилась, на месте Москвы еще квакали лягушки». «Московиты поставили в Москве памятник украинскому князю Владимиру». «Москва украла название Русь». «Название Россия придумал Петр I».

Есть популярные. «Москва — це Орда». «Москву основал киевский князь». «Киевская Русь — це Украина».

Есть множество ярких звезд и в «ватном» сетевом сегменте. Но там скорее по-хулигански огрызаются на все новые и новые вбросы украинской стороны. Подобное явление во время войны и смуты можно считать типичным, хотя и не нормальным.

Тем не менее приступам массовой ненависти и ксенофобии были подвержены и куда более консервативные, культурные и образованные общества. К примеру, самая уважаемая, традиционная и респектабельная монархия мира, ,ританская, во время Первой мировой войны, по причине того, что страна воюет с Германией, предприняла беспрецедентный для августейших фамилий шаг, идущий вразрез со всеми европейскими традициями и даже здравым смыслом. Сменила фамилию царствующего дома. В 1917 году, когда война уже шла к завершению, король Великобритании Георг V огласил решение династии: сменить фамилию с немецкой на «национальную». С Саксен-Кобург-Готской на Виндзор. Такой династии, такой фамилии, в европейских генеалогических книгах никогда не было. Она была принята от названия замка-резиденции Саксен-Кобург-Готской династии, правящей в Великобритании.

С точки зрения европейских традиций — это был бред, святотатство, невежество и мракобесие. Тем не менее такое политическое, совершенно политиканское решение, было принято, и несмотря на то, что войны Англии с Германией давно в прошлом, династия до сих пор называется Виндзорской.

Сто лет назад (это случилось сто лет назад) много бессмысленного и глупого делалось по причине войны и взаимной ненависти. Во Франции был запрещен Моцарт. В России — Вагнер. Санкт-Петербург был переименован в Петроград. И писал грустно, пророчески, поэт-современник: «Позволив переименовать Петербург в Петроград, Россия и все наше общество сделали первый шаг к Ленинграду».

Украина, сделав в 1991 году первый шаг к расколу и отделению от России и Белоруссии, затем раскололась на русских и украинцев, на пророссийских и пробандеровских. Этот второй шаг неизбежно привел к гражданской войне, к распаду Украины и тому периоду истории этого края, который известен под названием «Руина».

Теперь самое время разоблачить этот фокус. Пора — хоть это значит втянуть себя в догматический спор с шизофрениками, опускаться до их поля, где они играют в переводного дурака на раздевание.

Поэтому я предлагаю не опускаться. Предлагаю не полемизировать с их героиновыми аргументами и самогонной логикой. Потому что выход на путь распада, раскола, кражи украинского народа из семьи славянских народов и вписывание его, подобно Мартыну Боруле, в совсем чужую семью — это преступление и криминал. Зачинщики и их сообщники обязательно понесут жестокое наказание. В первую очередь перед судом истории. Но ответить своей смертной плотью им придется еще на этом свете. Хорошо, если это будет полевой трибунал. Но обещать его я не могу.

Итак, Анна Ярославна, русская королева Франции. Почему Порошенко считает, что Путин ее украл? Он так считает, потому что его культурный миф — это выдуманный целиком и полностью мир фантазий украинствующей интеллигенции XIX века. Второй его половины. Тогда европейские страны под давлением демографических процессов, вызванных революциями, превратились из сообщества монархических семей в национальные государства. Теперь о судьбах своих стран думали не только грамотные элиты, имеющие досуг для размышлений, но и самые широкие массы образованных людей. Именно в то время и родились национальные апологии всех стран. Были придуманы каноны, герои и культурный миф. И «украинский» культурный миф придумывала русская интеллигенция Австро-Венгрии, где русины (так назывались в «лоскутной империи» будущие украинцы) были лишены тех прав, которые были у малороссов России.

Они были изгоями и придумали собственный миф. Но изначально он страдал серьезным изъяном. Он не мог объяснить связь Украины с древней Русью. Потому что период Руси и князей был совершенно не похож на период Запорожской Сечи, казаков, казацкой революции 1648 года, на все остальное, к чему традиционно апеллирует украинствующая мифология. Не объяснял оный миф и то, почему Украина — это не Россия. Все же киевские князья правили и в Киеве, и в Новгороде, и во Владимире. И как киевский князь мог основать Москву, если он был не только киевским, но и ростовским, суздальским и владимирским князем. Кстати, киевским он был совсем не долго. В Киеве «украинского основателя Москвы» ненавидели, считали узурпатором и чужаком, его там отравили, а его дворец разграбили. Как-то не вяжутся данные факты с «украинскостью» основателя Москвы, где «квакали жабы», когда «Украина крестилась».

Но вернемся во времена на сто лет раньше основателя Москвы. Те, которые украинствующий Порошенко считает «древнеукраинскими». Итак, что же известно науке (науке, а не Порошенко) об Анне Ярославне? Почти ничего. Только то, что она была. Все известия о ней полулегендарные, малодостоверные и очень противоречивые.

Они основаны не на русских, а на западноевропейских упоминаниях. Там она даже именуется по-разному: и Анна, и Агна, и Агнесса. Ни о какой «Украине» или «украинской княжне» хроники нам не повествуют. Ибо не было тогда никакой «Украины» и никаких «украинцев». Зато княжна именуется «дочерью короля Рутении». Это слово мы сейчас понимаем, как Руссия или (вуаля!) — Россия.

Отец и мать Анны, согласно хроникам и летописям, не были украинцами. Отец — рус. Мать — варяжка. Тогда и понятия национальности не было, и монарх не отождествлялся с народом страны. Интересовались не национальностью, а только тем, чей сын и чей король. Ярослав, король Рутении.

И да, национальность. И отец, и мать Анны были не славянского, но скандинавского происхождения. Одна из ветвей этих скандинавских племен викингов именовались «русы». Ярослав Мудрый точно не «украинец». Его имя не Ярослав даже, но Ярицлейф. Пусть он и не «русский» в современном понимании, но он был «рус». Сын метиса Вальдемара и варяжки Рагнхильды. А мать Анны — шведка. Дочь первого короля шведов Улофа Шетконунга.

Так что вот вам и вся национальность княгини, ни о годе рождения, ни о детстве-юности, ни даже о месте рождения которой мы ничего не знаем. Мы не знаем, была ли Анна киевлянкой. Мы не знаем, правда ли вообще вся эта история о том, что король Франции и правда сватался за дочь далекого от него киевского кагана. Зачем ему это было нужно? Обычно сватались за тех, чей папа мог бы помочь в войне или землю которого можно было унаследовать. А Генрих I всю жизнь вел войны. Помощь ему была нужна. Но Ярослав не мог ее оказать. Тем более не мог он оставить в наследство Генриху далекий Киев и тем более Новгород и то болото (на месте будущей Москвы), где квакали лягушки.

И, кстати, Генрих I — самый малоизвестный во французской истории король. О нем самом мало что известно. У него даже прозвища от современников не было. То, что есть, дали потомки, да и то мимо. Генрих не был «Покорителем». У него был самый маленький в истории Франции королевский домен.

С тем, что Генрих I был осчастливлен своей русской женой, тоже неувязочка. Если верить хроникам, Анна была мужу не верна. Мужа она не любила. Муж ее не любил. Анна была любовницей Рауля де Крепи, графа Валуа. Но это была порочная связь. Де Крепи был женат. Чтобы жить с Анной, он разыграл ее похищение и выгнал законную жену по ложному обвинению в супружеской измене. За это его отлучили от церкви. Впрочем, наказать графа Папа не смог, и следующий понтифик признал брак Рауля и Анны законным. Анну за это лишили титула королевы, ее не сделали регентшей. Но и это всего лишь красивые и романтичные истории «готической», рыцарской Европы. Потому что эти романы совершенно не имеют никаких других, кроме летописей, подтверждений, как и само существование Анны Ярославны, королевы Франции.

Подпись Анны, копию которой получил в дар Николай II (Анна ръина) — фейк. Могила Анны — фейк. Письмо Анны — фейк. Реймсское Евангелие, на котором присягали французские короли, не имеет к Анне Ярославне никакого отношения. Она не привезла Реймсское Евангелие из Киева. Эта книга была создана в XIV веке. Скорее всего, в Праге. Глаголица, на которой написана половина Реймсского Евангелия, никогда не употреблялась на Руси. А во времена Анны и Ярослава Мудрого даже кириллица в Киеве не особо ходила. «Библиотека Ярослава» — гипотеза. Доказательств того, что она была — нет. Неоткуда было привезти Анне книгу. Никаких книг, подобных Реймсскому Евангелию, на Руси в те времена не было. Как и полного Евангелия. Аж до XVI века Священное Писание на Руси ходило в виде сборника евангелических текстов, известного, как «Апостол». Его и издал Иван Федоров во Львове. Словом, история Анны Ярославны, королевы Франции — скорее легенда.

Правдой в ней является только одно. И это одно именно то, что по причине плохого знания истории и малого кругозора подверг сомнению Порошенко. Анна Ярославна действительно была. И действительно она называлась современниками «русской». Точнее, «руской». И да, она действительно мать Филиппа I и жена графа Валуа. Она и правда предок испанских Бурбонов и французской династии, которая пресеклась в XVI веке. Но говорить об этом современным политикам можно только во время протокольных речей, во имя дипломатического этикета. Потому что Анна такой же предок Бурбонов и Валуа, как Ева — праматерь человечества.

Но все же нельзя просто взять и успокоиться, заглянув в книги, дабы убедиться в том, что сумасшедший не ты, а Порошенко и компания. Масштаб этого безграмотного спора таков, что можно говорить о том, что с ума сошли миллионы людей, верящих в фейковую историю никогда не существовавшей страны. Во имя этого фейка, этой выдумки, ведется война, люди убивают друг друга. И чем больше разрыв между Украиной и Россией, тем больше будет пропасть между единым русским народом. Есть риск, что если не принять меры уже сегодня, то через два поколения мало кто из молодежи будет понимать, почему памятник украинскому князю Владимиру стоит возле Кремля. Подумайте об этом!