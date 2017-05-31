Петербурженкам в возрасте от 20 до 24 лет доплатят за первенца 50 тысяч рублей

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Санкт-Петербург, 31 мая. Петербурженкам в возрасте от 20 до 24 лет, решившим обзавестись первенцем, выплатят 50 тысяч рублей. Соответствующие поправки к Социальному кодексу одобрило Заксобрание Петербурга.

С соответствующей инициативой выступил губернатор Георгий Полтавченко. Выплату в размере 50 тыс. рублей смогут получить петербурженки, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. На эти цели будет выделяться около 250 млн рублей в год. Мера начнет действовать 1 января 2018 года.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров признал, что размер выплаты, конечно. небольшой, но таким образом власти города надеются привлечь внимание министерства труда и социальной защиты РФ к проблеме поддержки молодых семей и материнства.