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Технологии
Volvo начала поставки седанов S90 из Китая в Европу

Volvo начала поставки седанов S90 из Китая в Европу

15:52  31 Мая 2017
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Volvo начала поставки седанов S90 из Китая в Европу

Стокгольм, 31 мая. Автомобили Volvo S90 отправились в Европу по уникальному железнодорожному маршруту, который положен через просторы России.

Отмечается, что маршрут является частью нового торгового проекта «Один пояс и один путь». Первые укомплектованные Volvo S90 в кузове седан должны прибыть в Бельгию уже 31 мая.

Седаны Volvo S90 прибудут по новой железнодорожной магистрали «Китай-Европа» через Россию. Подобные перевозки более предпочтительны и для окружающей среды, так как выбросы CO2 уменьшаются на треть, а новая магистраль позволит экономить за счет дистанции.

Volvo начала поставки седанов S90 из Китая в Европу

Машины перевозят в специальных контейнерах по три авто. Всего за первый транзит в Европу будет доставлено 225 седанов бизнес класса.

#volvo s90
Алексей Громов
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