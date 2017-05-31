Volvo начала поставки седанов S90 из Китая в Европу

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Стокгольм, 31 мая. Автомобили Volvo S90 отправились в Европу по уникальному железнодорожному маршруту, который положен через просторы России.

Отмечается, что маршрут является частью нового торгового проекта «Один пояс и один путь». Первые укомплектованные Volvo S90 в кузове седан должны прибыть в Бельгию уже 31 мая.

Седаны Volvo S90 прибудут по новой железнодорожной магистрали «Китай-Европа» через Россию. Подобные перевозки более предпочтительны и для окружающей среды, так как выбросы CO2 уменьшаются на треть, а новая магистраль позволит экономить за счет дистанции.

Машины перевозят в специальных контейнерах по три авто. Всего за первый транзит в Европу будет доставлено 225 седанов бизнес класса.