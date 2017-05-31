«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года

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Лондон, 31 мая. Лондонский клуб «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Арсеном Венгером на два года. Об этом сообщается на официальном сайте канониров.

На сайте клуба сообщается, что цель «Арсенала» — выиграть премьер-лигу и другие крупные трофеи в Европе, и болельщики команды не успокоятся, пока это не будет достигнуто. «Арсен — лучший человек для достижения этой цели. У него фантастический опыт и наша полная поддержка», — утверждает пресс-служба «Арсенала».

Минувший сезон клуб завершил на пятом месте в таблице АПЛ и впервые не пробился в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.