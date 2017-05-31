Навальный отказался выполнять решение суда по иску Усманова

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Москва, 10 мая. Блогер Алексей Навальный заявил, что не станет исполнять постановление Люблинского суда Москвы, обязавшего его в десятидневный срок удалить все публикации о бизнесмене Алишере Усманове, а также опубликовать текст опровержения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этого сделано не будет», — заявил он после судебного заседания, уточнив, что намерен обжаловать постановление.

Как сообщалось ранее,иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к Навальному был полностью удовлетворен в Люблинском суде Москвы.