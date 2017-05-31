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Общество
Ирина Дубцова закрутила роман со звездой «Матч ТВ»

Ирина Дубцова закрутила роман со звездой «Матч ТВ»

16:28  31 Мая 2017
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Ирина Дубцова закрутила роман со звездой «Матч ТВ»

Москва, 31 мая. Популярная певица Ирина Дубцова может состоять в отношениях с экс-футболистом «Крыльев Советов» и ведущим «Матч ТВ» Евгением Савиным. По мнению журналистов, об этом свидетельствует их появление на вечеринке журнала GQ, на которую они пришли вместе. 

Весь вечер исполнительница и спортивный комментатор провели вместе, держась за руки и беседуя за уединенным столом. Как передает SUPER, после завершения мероприятия Савин и Дубцова уехали вместе. 

Евгений Савин выступал за футбольные клубы «Локомотив», «Арсенал» (Тула), «Томь», «Крылья Советов» и др. На «Матч ТВ» вел программу «Культ тура» вплоть до ее закрытия и шоу «Кто хочет стать легионером», теперь выступает в качестве эксперта и футбольного комментатора.

Алексей Громов
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