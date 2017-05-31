ДНР: глава СММ ОБСЕ намерен посетить прифронтовую Горловку
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Донецк, 31 мая. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан намерен приехать в Горловку в четверг, 1 июня, заявил источник в Донецкой народной республике.
«Известно, что завтра Горловку планирует посетить глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан», — констатировал источник в ДНР.
Как стало известно, Апакан намерен оценить в прифронтовой Горловке общую ситуацию, а также обсудить возобновление восстановительных работ на дамбе фенольного завода около города.
Ранее в Минобороны Донецкой народной республики призвали украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая текущего года.
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