ДНР: глава СММ ОБСЕ намерен посетить прифронтовую Горловку

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Донецк, 31 мая. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан намерен приехать в Горловку в четверг, 1 июня, заявил источник в Донецкой народной республике.

«Известно, что завтра Горловку планирует посетить глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан», — констатировал источник в ДНР.

Как стало известно, Апакан намерен оценить в прифронтовой Горловке общую ситуацию, а также обсудить возобновление восстановительных работ на дамбе фенольного завода около города.

Ранее в Минобороны Донецкой народной республики призвали украинских силовиков к полному прекращению огня в Донбассе с 31 мая текущего года.