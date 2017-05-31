Корабли Балтийского флота провели учения в Финском заливе

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Корабли Балтийского флота (БФ) провели в Финском заливе артиллерийские стрельбы по мишеням. Об этом в среду сообщили официальные представители министерства обороны Российской Федерации.

В учениях были задействованы малый противолодочный корабль «Казанец» и базовый тральщик БТ-115.

«Комплекс артиллерийских стрельб проводился по буксируемому корабельному щиту, имитировавшему надводный корабль условного противника», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что российские военнослужащие приняли участие в учениях «Душанбе — Антитеррор».