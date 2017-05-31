Самую дорогую в мире сумку продали на аукционе в Гонконге

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Гонконг, 31 мая. Новый мировой рекорд по цене за дамскую сумочку установлен в Китае. Творение Birkin французского дома моды Hermes было продано на аукционе в Гонконге за 380 тысяч долларов.

Аксессуар сделан из кожи крокодила и отделан золотом и бриллиантами. Имя нового владельца немыслимо дорогой вещицы не раскрывается.

Надо сказать, что в этот раз Hermes превзошел сам себя. В прошлом году на аукционе Christie's сумка этого же бренда ушла с молотка за 300 тысяч долларов, став самой дорогой в мире, пишет АиФ.

Добавим, что Hermes был основан 190 лет назад. И начинал он как обычная мастерская по изготовлению принадлежностей для верховой езды. Парфюмерия и дамские аксессуары вошли в перечень ассортимента гораздо позже.