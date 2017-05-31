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Весь мир
Додон намерен обсудить с Путиным в Петербурге высылку российских дипломатов

Додон намерен обсудить с Путиным в Петербурге высылку российских дипломатов

16:02  31 Мая 2017
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Додон намерен обсудить с Путиным в Петербурге высылку российских дипломатов

Москва, 31 мая. Молдавский президент Игорь Додон рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Петербург, где он примет участие в международном экономическом форуме.

На своей странице в Facebook Додон написал, что уже запланирован ряд встреч с руководством РФ и бизнес-элитой многих стран.

Ранее презтдент Молдавии заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным во время предстоящей поездки высылку российских дипломатов из республики.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку из Молдавии российских дипломатов и возможный ответ российской стороны.
 

#путин #россия #додон #молдавия
Тимур Румянцев
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