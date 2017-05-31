В ДНР заявили о согласовании режима перемирия в Донбассе с 1 июня

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Донецк, 31 мая. Стороны конфликта в Донбассе в канун Международного дня защиты детей договорились о прекращении военных действий с 00.00 четверга, 1 июня. Об этом в среду сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

По имеющимся данным, было достигнуто соглашение с киевской стороной с 00.00 (время совпадает с мск) 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения.

Как отмечается, абсолютно все сопутствующие документы уже подписаны. Контроль над соблюдением сторонами режима перемирия будет выполняться офицерами Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, ранее стало известно, что заместитель командующего оперативным командованием республики Эдурад Басурин призвал Киев прекратить огонь в канун Международного дня защиты детей.