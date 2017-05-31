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Происшествия
Не имеющий водительских прав пермяк сбил двух дорожных рабочих

Не имеющий водительских прав пермяк сбил двух дорожных рабочих

15:34  31 Мая 2017
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Не имеющий водительских прав пермяк сбил двух дорожных рабочих

Пермь, 31 мая. Два дорожных ремонтника пострадали из-за наезда пьяного водителя на трассе Оса-Чернушка в Пермском крае, они получили тяжелые травмы.

Пьяный водитель, который наехал на двух дорожников накануне вечером в Пермском крае, не имел водительских прав. Известно, что 29-летний парень сел за руль отечественного ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения. Легковушка неслась на большой скорости, водитель не справился с управлением, выехал на обочине, где находились два дорожника. Пострадавшие были срочно госпитализированы, им диагностировали тяжелые травмы. Правоохранительные органы задержали злоумышленника, пишет Ura.ru

Ирина Селезнева
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