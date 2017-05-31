Песков рассказал о встрече Путина с главой старообрядческой церкви

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин регулярно общается с представителями различных конфессий. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу главы государства с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилием.

«На моей памяти это далеко не первая встреча. Справедливости ради, нужно отметить, что, как и с представителями других конфессий, наших российских», — отметил официальный представитель Кремля.