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Политика
Песков рассказал о встрече Путина с главой старообрядческой церкви

Песков рассказал о встрече Путина с главой старообрядческой церкви

15:23  31 Мая 2017
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Песков рассказал о встрече Путина с главой старообрядческой церкви

Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин регулярно общается с представителями различных конфессий. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу главы государства с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилием.

«На моей памяти это далеко не первая встреча. Справедливости ради, нужно отметить, что, как и с представителями других конфессий, наших российских», — отметил официальный представитель Кремля.

Геннадий Плющев
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