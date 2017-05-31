Плата за русофобию: СМИ сообщают, что премьера Черногории не пускают в Россию

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В черногорских СМИ появилась информация, что премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ в качестве ответной меры на присоединение Подгорицы к антироссийским санкциям. Как отметил политолог Константин Соколов, недружественной политикой в отношении России и вступлением в НАТО Черногория сама тянет себя в яму.

Ранее черногорская газета Pobjeda сообщила, что речь идет о запрете на въезд в Россию премьер-министру Черногории Душко Марковичу, экс-премьеру Мило Джукановичу, спикеру черногорского парламента Ивану Брайовичу и другим местным политикам. Также под санкции попали 46 черногорских депутатов, проголосовавших за вступление страны в НАТО. Всего в списке не менее 70 человек, сообщил источник газеты в министерстве иностранных дел Черногории. Официального подтверждения этой информации пока получить не удалось.

В министерстве иностранных дел России Федеральному агентству новостей на просьбу прокомментировать эту информацию сказали: «В случае, если это актуально для упомянутых лиц, они могут обратиться за информацией в консульский отдел посольства».

Позже с кратким комментарием на этот счет выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ничего не известно», — ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в черногорских СМИ.

В принципе Россия достаточно жестко наказывает тех, кто, по мнению Москвы, сеет рознь и проталкивают русофобские идеи. Об этом хорошо знает, например, попавший в черный список бывший посол США в России Майкл Макфол. Из наиболее высокопоставленных лиц, которым запрещен въезд в Россию в качестве наказания за инициирование антироссийских санкций, — министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Впрочем, премьер-министров в этом списке еще не было, хотя в розыск главу правительства одной из стран у нас объявляли. Речь идет о теперь уже бывшем украинском премьере Арсении Яценюке, который был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в участии в первой чеченкой войне на стороне сепаратистов. Впрочем, Интерпол требование РФ о розыске Яценюка не поддержал.

Так что если руководство Черногории действительно попадет под санкции, это станет своего рода прецедентом. Пока известно, что Роспотребнадзор выявил в Московской области 24 партии вина, которое было произведено черногорской компанией, и ввоз которого запрещен на территорию РФ из-за повышенного содержания в этой продукции пестицидов и пластификаторов, что запрещено российскими стандартами.

Ранее МИД РФ предупредил об опасности для россиян посещения Черногории, особенно если учитывать антироссийскую риторику официальной Подгорицы и обвинения, звучащие оттуда в адрес России и ее граждан.

«Считаем транслируемую официальной Подгорицей историю о якобы участии Москвы в попытке государственного переворота в Черногории наглядным примером дезинформации с целью очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, а также прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан», — заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов, Черногория сама создает себе проблемы антироссийской риторикой и стремительным вступлением в НАТО.

«Антироссийские санкции могут стать причиной запрета виновным посещать Россию, а вот вступление страны в НАТО — это еще не повод запрещать ее руководителям въезжать в РФ, — отметил эксперт. — К НАТО за прошедшие годы присоединялось много стран, но в связи с этим руководителям этих государств въезд в РФ не запрещали. Это вообще была бы экстраординарная вещь, поскольку руководители государств пользуются дипломатическими паспортами и имеют определенную свободу передвижений. Такой шаг со стороны России может быть прецедентом, после которого аналогичные шаги могут быть приняты против российских официальных лиц».

При этом ситуация, сложившаяся в Черногории после ее вступления в НАТО, вызывает только сочувствие к гражданам этой страны, подчеркнул эксперт.