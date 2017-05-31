Матвиенко о заморозке пенсий: Такой сценарий невозможен

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Сценарий, который предусматривает 20-летнюю заморозку индексации пенсий, не должен даже рассматриваться. Такое развитие событий невозможно. Заявление об этом сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Заморозка индексации пенсий абсолютно неприемлема. Такой сценарий не может рассматриваться», — сказала она в беседе с журналистами.

Такая реакция спикера последовала после публикации в СМИ прогноза Минэкономразвития, который не предусматривает рост пенсий в течение ближайших двух лет. Матвиенко добавила, что в Совфед данный документ не поступал.