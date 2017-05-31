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Экономика
Матвиенко о заморозке пенсий: Такой сценарий невозможен

Матвиенко о заморозке пенсий: Такой сценарий невозможен

15:47  31 Мая 2017
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Матвиенко о заморозке пенсий: Такой сценарий невозможен

Москва, 31 мая. Сценарий, который предусматривает 20-летнюю заморозку индексации пенсий, не должен даже рассматриваться. Такое развитие событий невозможно. Заявление об этом сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«Заморозка индексации пенсий абсолютно неприемлема. Такой сценарий не может рассматриваться», — сказала она в беседе с журналистами. 

Матвиенко о заморозке пенсий: Такой сценарий невозможен

Такая реакция спикера последовала после публикации в СМИ прогноза Минэкономразвития, который не предусматривает рост пенсий в течение ближайших двух лет. Матвиенко добавила, что в Совфед данный документ не поступал.

#матвиенко
Алексей Громов
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