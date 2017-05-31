Донбасс: в Сети появилось панорамное видео КПП в Станице Луганской

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Луганск, 31 мая. В Сети появилось видео в формате 360° с пешеходного перехода между Луганской народной республикой и Украиной. Уникальные кадры с пешеходного перехода в Станице Луганской опубликовал телеканал «Звезда».

Мирные жители пересекают КПП в районе Станицы Луганской через взорванный мост. Мост подорвали украинские силовики два года назад. Позднее на месте разрушенного моста была построена деревянная конструкция, которой теперь пользуются мирные жители.

Стоит отметить, что контактная группа в Минске неоднократно согласовывала отвод вооружений в Станице Луганской, однако украинские силовики его игнорируют.