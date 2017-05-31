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Общество
Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК

Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК

15:12  31 Мая 2017  /обновлено: 15:13  31 Мая 2017
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Суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК

Москва, 31 мая. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства, передает корреспондент ФАН.

Суд постановил в течение 10 дней удалить с нескольких сайтов спорные публикации и видеоролики, опубликовать текст опровержения, утвержденный судом.

Напомним, в начале марта ФБК распространил информацию о том, что Усманов якобы подарил дом и более 4 га земли в Подмосковье Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который в ФБК связали с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

#иск #навальный #усманов
Ярослава Замысловатова
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