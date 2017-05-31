Хомс: войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции
В Избранное
Хомс, 31 мая. Правительственные войска активизировали полевые операции против «Свободной сирийской армии».
Военные источники отмечают, что наиболее активные столкновения происходят в районах Хельба и Бадия эш-Шам. Во главе группировки правительственных войск сражаются бойцы 5-го корпуса Сирийской арабской армии.
Вооруженные оппозиционеры не имеют достаточно сил для сопротивления атакам сирийских военных. Боевики «Свободной сирийской армии» были вынуждены покинуть район Хельба без серьезного сопротивления. Правительственные войска подошли к границе Ирака на расстояние менее чем в 50 километров.
Комментарии