Хомс: войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции

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Хомс, 31 мая. Правительственные войска активизировали полевые операции против «Свободной сирийской армии».

Военные источники отмечают, что наиболее активные столкновения происходят в районах Хельба и Бадия эш-Шам. Во главе группировки правительственных войск сражаются бойцы 5-го корпуса Сирийской арабской армии.

Вооруженные оппозиционеры не имеют достаточно сил для сопротивления атакам сирийских военных. Боевики «Свободной сирийской армии» были вынуждены покинуть район Хельба без серьезного сопротивления. Правительственные войска подошли к границе Ирака на расстояние менее чем в 50 километров.