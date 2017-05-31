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Новости Сирии
Хомс: войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции

Хомс: войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции

15:29  31 Мая 2017
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Хомс: войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции

Хомс, 31 мая. Правительственные войска активизировали полевые операции против «Свободной сирийской армии».

Военные источники отмечают, что наиболее активные столкновения происходят в районах Хельба и Бадия эш-Шам. Во главе группировки правительственных войск сражаются бойцы 5-го корпуса Сирийской арабской армии.

Хомс: войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции

Вооруженные оппозиционеры не имеют достаточно сил для сопротивления атакам сирийских военных. Боевики «Свободной сирийской армии» были вынуждены покинуть район Хельба без серьезного сопротивления. Правительственные войска подошли к границе Ирака на расстояние менее чем в 50 километров.

Алексей Громов
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