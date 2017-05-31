Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые назвали лучший возраст для занятий сексом для женщин

Ученые назвали лучший возраст для занятий сексом для женщин

15:22  31 Мая 2017
240

Ученые назвали лучший возраст для занятий сексом для женщин

Москва, 31 мая. Американские ученые попытались установить возраст, в котором занятия сексом доставляют женщине наибольшее удовольствие. Для этого они опросили порядка 2,5 тыс. представительниц прекрасного пола и разделили их на три группы — до 23 лет, от 23 до 35 и от 36 лет.

В итоге специалисты пришли к выводу, что представительницы самой возрастной группы реже сомневаются в своей привлекательности и, как правило, испытывают больше приятных ощущений от полового акта. 86% опрошенных женщин 36 лет и старше признались, что довольны последними интимными отношениями.

Из самой молодой группы также ответили только 56% участниц исследования. В группе от 23 до 35 — 67%.

Ученые назвали лучший возраст для занятий сексом для женщин

Ранее канадские ученые выяснили, какие мысли чаще всего посещают мужчин во время секса. Оказалось, что на первом месте у них мысли о том, как доставить удовольствие себе и партнерше. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть