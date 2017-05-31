Ученые назвали лучший возраст для занятий сексом для женщин

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Москва, 31 мая. Американские ученые попытались установить возраст, в котором занятия сексом доставляют женщине наибольшее удовольствие. Для этого они опросили порядка 2,5 тыс. представительниц прекрасного пола и разделили их на три группы — до 23 лет, от 23 до 35 и от 36 лет.

В итоге специалисты пришли к выводу, что представительницы самой возрастной группы реже сомневаются в своей привлекательности и, как правило, испытывают больше приятных ощущений от полового акта. 86% опрошенных женщин 36 лет и старше признались, что довольны последними интимными отношениями.

Из самой молодой группы также ответили только 56% участниц исследования. В группе от 23 до 35 — 67%.

Ранее канадские ученые выяснили, какие мысли чаще всего посещают мужчин во время секса. Оказалось, что на первом месте у них мысли о том, как доставить удовольствие себе и партнерше.