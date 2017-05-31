Элтон Джон впервые споет в Грузии

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Тбилиси, 31 мая. Британский певец и композитор сэр Элтон Джон впервые даст концерт в Грузии. Выступление пройдет 16 сентября в зале Black Sea Arena в курортном поселке Шекветили.

Арена рассчитана на десять тысяч зрителей. Как уточняет Общественное телевидение Грузии, концерт Элтона Джона организует местная промоутерская компания Easter Promoution совместно с одним из коммерческих банков.

Организаторы рассчитывают, что концерт посетят не только поклонники певца в Грузии, но также зрители из Армении, Азербайджана, России, Турции и других стран.