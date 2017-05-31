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Общество
Совфед одобрил закон об уголовном наказании для организаторов «групп смерти»

Совфед одобрил закон об уголовном наказании для организаторов «групп смерти»

15:47  31 Мая 2017
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Совфед одобрил закон об уголовном наказании для организаторов «групп смерти»

Москва, 31 мая. Совет Федерации России в среду поддержал законопроект о введении уголовного наказания за создание так называемых «групп смерти», которые призывают людей к совершению суицида.

Речь идет о добавлении в Уголовный кодекс статей «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».

Максимальное наказание, которое предусматривают данные статьи, лишение свободы на срок до шести лет с запретом заниматься определенной деятельностью до семи лет.

Геннадий Плющев
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