Совфед одобрил закон об уголовном наказании для организаторов «групп смерти»

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Москва, 31 мая. Совет Федерации России в среду поддержал законопроект о введении уголовного наказания за создание так называемых «групп смерти», которые призывают людей к совершению суицида.

Речь идет о добавлении в Уголовный кодекс статей «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».

Максимальное наказание, которое предусматривают данные статьи, лишение свободы на срок до шести лет с запретом заниматься определенной деятельностью до семи лет.