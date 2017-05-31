Трамп: За «окровавленную голову» в руках у Гриффин заплатили мои дети

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Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп пристыдил актрису Кэти Гриффин за скандальный снимок с окровавленной маской, имитирующей его лицо и прическу. Об этом он традиционно заявил на своей странице в Twitter.

«Кэти Гриффин должно быть стыдно, — констатировал Трамп в социальной сети. — Мои дети, особенно 11-летний сын Бэррон, тяжело это восприняли. Ужасно!»

Ранее актриса призналась, что фото с якобы окровавленной головой Трампа в руках было ошибкой. Она отметила, что «перешла черту».

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Ранее Трамп опубликовал в своем Twitter недописанное сообщение, в котором появившаяся опечатка заставила пользователей ломать головы над смыслом поста.