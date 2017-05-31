Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Трамп: За «окровавленную голову» в руках у Гриффин заплатили мои дети

Трамп: За «окровавленную голову» в руках у Гриффин заплатили мои дети

15:25  31 Мая 2017
151

Трамп: За «окровавленную голову» в руках у Гриффин заплатили мои дети

Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп пристыдил актрису Кэти Гриффин за скандальный снимок с окровавленной маской, имитирующей его лицо и прическу. Об этом он традиционно заявил на своей странице в Twitter.

«Кэти Гриффин должно быть стыдно, — констатировал Трамп в социальной сети. — Мои дети, особенно 11-летний сын Бэррон, тяжело это восприняли. Ужасно!»

Ранее актриса призналась, что фото с якобы окровавленной головой Трампа в руках было ошибкой. Она отметила, что «перешла черту».

Ранее Трамп опубликовал в своем Twitter недописанное сообщение, в котором появившаяся опечатка заставила пользователей ломать головы над смыслом поста.

#трамп #гриффин
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть