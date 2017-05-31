Помощник Путина прокомментировал ситуацию с «Яндексом» на Украине

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Москва, 31 мая. Помощник президента России Игорь Щеглов прокомментировал кампанию, развернутую на Украине против российского поисковика «Яндекс».

Щеголев считает, что Киев просто решил найти основание для выдворения российских компаний из украинской интернет-среды, при этом обосновать выдвинутые обвинения будет крайне сложно.

Советник президента отметил, что даже страны, которые обычно поддерживают Киев, не одобряют решения украинских властей в отношении «Яндекса», поскольку оно ставит под вопрос свободу слова в стране.

Щеголев не исключил, что «Яндекс» может обратиться в суд для защиты своих интересов.