Многодетная мать из Волгограда стала жертвой молодого насильника

В Избранное

Скопировать

Волгоград, 31 мая. Жительницу города Котельниково изнасиловали, когда она возвращалась домой.

По информации региональных СМИ, инцидент произошел накануне вечером — 33-летняя мать троих детей вместе с супругом была в гостях у общих знакомых. В ходе застолья между супругами произошла ссора, после чего женщина решила в одиночестве пойти домой.

На улице к ней пристал прохожий и настойчиво попросил провести с ним время. Когда незнакомец получил отказ, он силой взял женщину за руки и повалил в кусты, где изнасиловал.

Как выяснили следователи, насильником многодетной матери оказался 25-летний представитель одной из кавказских республик. В данный момент мужчина задержан. Он уже дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении.