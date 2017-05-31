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Экономика
Медведев оценил развитие сотрудничества России с ОПЕК

Медведев оценил развитие сотрудничества России с ОПЕК

15:47  31 Мая 2017
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Медведев оценил развитие сотрудничества России с ОПЕК

Москва, 31 мая. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва довольна сотрудничеством с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и принятыми решениями, которые позволяют найти баланс на нефтяном рынке.

Так, на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо Медведев отметил, что это на пользу всем странам и позволяет найти необходимый баланс на нефтяном рынке.

Ранее ОПЕК продлила соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. Устойчивое восстановление нефтяных котировок назвали целью продления сделки участники картеля.

 

#медведев #опек
Тимур Румянцев
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