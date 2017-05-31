Сирия новости 31 мая 16.30: слияние группировок боевиков в Хомсе, САА заняла позиции ИГИЛ на востоке Хамы
Сирия, 31 мая. САА отбила у террористов ИГ* населенный пункт Бархути на востоке Хамы, а также уничтожила штаб ИГ в районе Масканы. Боевики «Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку контрнаступления на город Аль-Ашъари в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): уничтожила группу боевиков в Западном Каламуне в провинции Дамаск; ведет артобстрел позиций радикалов вблизи населенного пункта Кабана на севере Латакии; уничтожила штаб ИГ и большое количество террористов в районе Масканы на востоке Алеппо; ликвидировала десятки террористов ИГ на востоке провинции Хомс; нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад; отбила у террористов ИГ населенный пункт Бархути в восточной части провинции Хама.
«Тахрир Аш-Шам»: предприняла попытку контрнаступления на город Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска; уничтожила бульдозер «Джейш Аль-Ислам»*****.
Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла колонну правительственных войск в районе автомагистрали Дамаск—Даръа; нанесла удары по кварталу Кашиф в Даръа.
«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с САА в Дейр эз-Зоре; потеряло несколько «джихад-мобилей» в Ираке.
Провинция Дамаск
Согласно данным информационного агентства Al Manar News, Сирийская арабская армия (САА) уничтожила группу боевиков ИГ в Западном Каламуне в северо-западной части провинции Дамаск у границы с Ливаном.
Ранее сообщалось о том, что радикалам группировки «Джейш Аль-Ислам»***** удалось отбить у исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»***, населенный пункт Аль-Ашъари в Восточной Гуте Дамаска. Оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что «Тахрир Аш-Шам» предприняла попытку контрнаступления на город, в результате чего был уничтожен бульдозер «Джейш Аль-Ислам». Боевики «Армии Ислама», тем не менее, захватили несколько пулеметов «Тахрир Аш-Шам». В данный момент бои между группировками вооруженной оппозиции продолжаются.
Провинция Латакия
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что правительственные войска ведут артобстрел позиций радикалов в районе населенного пункта Кабана на севере провинции Латакия. Сирийские военные самолеты также наносят авиаудары по укрепрайонам исламистов. Таким образом, отрядам боевиков был нанесен значительный урон в численном составе и технике.
Напомним, территории в северной части региона входят в одну из четырех зон безопасности, утвержденных меморандумом 4 мая в результате переговоров между боевиками вооруженной оппозиции и сирийской армией при посредничестве представителей РФ. При этом радикалы нередко совершают вылазки на подконтрольную САА территорию. Тем не менее провинция остается одним из самых стабильных регионов Сирии, поскольку в Латакии в основном проживают алавиты, поддерживающие режим Башара Асада.
Провинция Алеппо
Сирийская военная авиация провела бомбардировку укрепрайонов ИГИЛ к востоку от города Маскана, в ходе которой был уничтожен командный пункт «Исламского государства»* и большое количество террористов ИГ.
Три человека погибли, несколько получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного еще террористами ИГ в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо, передает информационный портал Al Manar News. Ранее данные территории занимали боевики «Исламского государства». 23 февраля текущего года город Аль-Баб и его окрестности были захвачены турецкой армией и подразделениями Свободной сирийской армии (ССА) в ходе операции «Щит Евфрата».
Провинция Хомс
По данным, опубликованным информагентством Al Manar News, ВВС Сирии уничтожили десятки террористов ИГ в районе населенных пунктов Абу Тараха, Абу Джрес и Шандахия на востоке провинции Хомс.
Несмотря на действие режима прекращения огня продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками в районе населенного пункта Ум Шаршух в северной части провинции Хомс, сообщает источник в Twitter (HomsCenter), подконтрольный вооруженной оппозиции. Напомним, на севере региона располагается анклав вооруженной оппозиции.
Тем временем боевики группировки вооруженной оппозиции «Тахрир Сурин Файлак Хомс» объявили о слиянии с антиправительственным формированием «Ахрар Аш-Шам». Сведения были предоставлены военным источником в соцсети Twitter (TahrirSy).
Провинция Дэйр эз-Зор
Продолжаются бои между правительственными войсками и радикалами «Исламского государства» в районе авиабазы Дейр эз-Зора и в квартале Расафа, сообщает оппозиционный информационный портал SOHR. Сирийская авиация оказывает поддержку подразделениям армии Башара Асада, нанося авиаудары по опорным пунктам боевиков ИГИЛ. Информации о потерях сторон пока не поступало.
Провинция Даръа
Противостояние между правительственными войсками и исламистами Сирийской свободной армии (ССА), выступающими в этом регионе при поддержке террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», на южных окраинах административного центра региона продолжается. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Даръа Аль-Балад, передает Twitter-канал (abdalrahmanhar). Данные об итогах боевого вылета пока формируются.
Радикалы, в свою очередь, обстреляли из ракетных установок «Град» колонну правительственных войск на участке автомагистрали Дамаск—Даръа. Никаких данных о потерях не поступало. Официальные источники данную информацию пока не подтверждали.
Кроме того, боевики нанесли удары по кварталу Кашиф города Даръа из артиллерийских орудий. К счастью, по данным портала Damascus Now, обошлось без жертв.
Провинция Ракка
Сирийская демократическая армия**** (SDF), а также курдские отряды YPG при поддержке ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, продолжают крупномасштабное наступление на Ракку. Гражданское население пытается покинуть город и его окрестности, где разворачиваются ожесточенные боевые действия.
Так, трое мирных жителей погибли в результате взрыва СВУ, установленного радикалами «Исламского государства», при попытке бегства из населенного пункта Джэдин в юго-западном пригороде административного центра провинции, сообщает информационное агентство Al Manar News.
Провинция Хама
Сирийская армия в ходе ожесточенных боев отбила у террористов «Исламского государства» населенный пункт Бархути в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает источник в Twitter (NatDefFor), связанный с силами Национальной обороны****** (NDF), выступающими на стороне войск Башара Асада.
Напомним, правительственные войска активно развивают наступление в данном регионе, стараясь расширить буферную зону вокруг города Саламия, через который пролегает магистраль Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Сейчас главной целью операции является освобождение стратегического города Укейрибат, крупнейшего оплота ИГИЛ в Хаме.
Ирак
Иракские вооруженные силы ведут мощное наступление на последние оккупированные ИГИЛ районы в западной части Мосула. Информагентство Iraqi Day передает, что иракские военные захватили несколько заминированных машин террористов «Исламского государства», предназначенных для атак смертников, в квартале Аль-Занджили, который все еще остается под контролем боевиков.
По словам местного источника Al Masdar News, правительственные силы одновременно штурмуют районы Аль-Шафаа и Аль-Занджили. В Аль-Шафаа иракские военнослужащие уже достигли значительного прогресса, освободив мост, здание больницы Ибн Сина и территорию разрушенного отеля. Как только эти районы будут освобождены, оставшиеся боевики ИГ будут заключены в тесное кольцо окружения в Старом Городе.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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