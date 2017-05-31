Еврокомиссия предложила создать к 2025 году «министерство евро»

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 31 мая. Представитель Европейской комиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что в планы ЕК входит создание на территории Евросоюза особого Министерства финансов зоны евро. Московиси рассказал о предложениях комиссии по развитию европейской экономики.

«Создание Министерства финансов или казначейства зоны евро к 2025 году позволит значительно повысить эффективность финансового и экономического управления сообществом», — отметил Московиси.

Напомним, в течение прошлого года в Европе стало заметно недовольство политиков и граждан ряда европейских стран отказом от собственных валют ради участия в еврозоне — так, во кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен привлекла значительное количество избирателей обещаниями отказаться от евро.