Берлин назвал теракт в Кабуле подлым поступком

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Берлин, 31 мая. Правительство ФРГ осудило атаку на дипломатический квартал в Кабуле.

«Это подлый поступок, который повлек за собой гибель множества людей. От имени канцлера и правительства ФРГ хочу выразить соболезнования всем пострадавшим», — отметила официальный представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер.

Согласно предварительным данным, несколько служащих дипведомства ФРГ получили ранения. Кроме того, погиб охранник.

Ранее стало известно о том, что Берлин отменил депортацию мигрантов в Афганистан после теракта в Кабуле.